Chuva em Spa beneficia Alonso O GP da Bélgica, prova que pode definir o campeão da temporada, começa a ser disputado, a rigor, neste sábado. Na sexta-feira choveu tanto e tão forte no circuito de Spa-Francorchamps que quase ninguém treinou. Fernando Alonso, da Renault, e Kimi Raikkonen, McLaren, os dois que lutam pelo título, têm, agora, apenas duas sessões de treino livre e a classificação, neste sábado, a fim de prepararem-se para a corrida de domingo. A confusão criada pela tempestade desta sexta na região das Ardenas pode favorecer Alonso. "A McLaren precisa vencer. Eu não", reconheceu o espanhol. A imprevisibilidade do tempo jogou a favor do piloto da Renault. Em condições normais, a McLaren de Raikkonen seria bem mais veloz no seletivo traçado de 6.976 metros. Já no asfalto molhado há uma tendência de as equipes se equivalerem mais. Alonso não acha, contudo, que isso signifique que Raikkonen não possa vencer e estender a definição do título para o GP Brasil, dia 25. "Eu nunca vi a Minardi ganhar uma prova apenas porque começou a chover. Outros fatores entram na equação com a chuva, é verdade, mas a McLaren continuará sendo a equipe a ser vencida em Spa, mesmo com o asfalto molhado." Raikkonen não quis nem saber de ficar parado no box. Na sessão da manhã, assim que o asfalto secou um pouco lá estava ele na pista. "Este é um fim de semana importante para mim e a McLaren. Vou continuar focalizado na corrida, esteja ou não chovendo." Apesar de ter completado apenas 5 voltas, o finlandês, 27 pontos atrás de Alonso (103 a 76), disse ter gostado do carro. "Andei pouco mas como imaginava compreendi que seremos muitos velozes aqui em Spa." Fez o melhor tempo, 1min48s206, cerca de 8 segundos mais lento que a pole position do ano passado. Por pouco Raikkonen não sofreu outro golpe antes da competição começar. O companheito, Juan Pablo Montoya, que pode ajudá-lo a vencer o GP da Bélgica, fundamental para manter as chances de ser campeão, precisou trocar o motor Mercedes da McLaren. Não foi punido com a perda de 10 posições no grid porque disputou e venceu, domingo, em Monza, com o mesmo motor da etapa da Turquia. O motor de ontem era novo e como não tinha dado uma volta no circuito sequer, pôde ser substituído. "Pelo menos Alexander Wurz completou 18 voltas na sessão da manhã e nos deu alguma referência de acerto e do tipo de pneus a ser escolhido", explicou Montoya. Trata-se de uma vantagem importante da McLaren. Como ficou apenas em 5.º entre os construtores, ano passado, tem direito a usar um 3.º carro nas duas sessões de sexta-feira. Charlie Whiting, diretor de corrida, em conjunto com os comissários, estendeu para hoje a escolha dos pneus para o GP da Bélgica. As equipes devem fazê-lo sempre sexta-feira. A anormalidade do dia, nesta sexta, não permitiu aos pilotos da Ferrari treinarem muito. Michael Schumacher completou apenas 4 voltas e Rubinho, 5. Os tempos registrados por ninguém foram representativos em razão de ora haver mais água ora menos na pista, de manhã. "Acho que não deu para mostrar como o pacote Ferrari-Bridgestone é competitivo no molhado", afirmou Ross Brawn. "Nossos fãs cumpriram sua parte ao realizarem a dança da chuva com perfeição", brincou Schumacher, que dissera ser possível vencer apenas se chovesse. "Gosto de correr na chuva, mas vamos com calma, ontem foi exagerado", falou Rubinho. "Se domingo estiver assim, vamos precisar de um barco, não um carro", previu Schumacher. "Impossível para um carro de Fórmula 1 andar naquelas circunstâncias", expressou Rubinho. "Venho aqui há 20 anos e nunca vi uma condição tão crítica como hoje", falou o engenheiro-chefe de motores da Renault, Denis Chevrier. Alonso foi um dos 3 pilotos que ainda deixou os boxes à tarde. "Não consegui usar a 3ª marcha, não dava para acelerar nem em reta. O carro aquaplanava. Daquela maneira não haverá corrida aqui", sentenciou o espanhol, vencedor de forma assustadora a etapa da Fórmula 3000 de 2000 em Spa, também sob chuva, com apenas 19 anos. Era 2 segundos mais rápido que todos. Já ontem lembrou que com a limitação de 30 dias de treinos entre as equipes, exceto a Ferrari, não se testa mais no molhado. "Guardamos esses dias para quando o asfalto está seco, mais proveitosos para o time." Felipe Massa, da Sauber, completou 9 voltas e Antonio Pizzonia, Williams, 4. A TV Globo transmite, neste sábado, a sessão que definirá o grid a partir das 8 horas.