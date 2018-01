Chuva em Valência atrapalha teste de Rossi na Ferrari O mau tempo e a chuva em Valência, na Espanha, adiaram o primeiro teste público de Valentino Rossi na Fórmula 1. Dono de 7 títulos mundiais na motovelocidade, o piloto italiano já treinou nos circuitos particulares da Ferrari, em Fiorano e Mugello - ambos na Itália. Mas seria nesta terça-feira que os torcedores e a imprensa poderiam ver do que ele é realmente capaz com um carro. De qualquer maneira, Rossi deve ir para a pista do circuito Ricardo Tormo, em Valência, ainda nesta semana, período em que a Ferrari irá treinar por lá, junto com outras equipes da Fórmula 1: Honda, McLaren, Williams, BMW e Toyota também participam dos testes. Aos 26 anos e com todos os títulos possíveis na motovelocidade, Rossi estuda uma mudança para a Fórmula 1. Ele, inclusive, poderia pilotar a Ferrari já na temporada 2007, no lugar do alemão Michael Schumacher, que pode se aposentar ao final deste campeonato.