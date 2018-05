Chuva força adiamento da classificação da Stock em Santa Cruz do Sul para domingo

A chuva atrapalhou os planos da Stock Car em Santa Cruz do Sul e forçou a alteração da programação do fim de semana. Neste sábado, após adiar o começo do treino de classificação da etapa realizada no interior do Rio Grande do Sul por duas horas, os organizadores da prova optaram pelo adiamento da atividade para a manhã de domingo.

+ Leia mais sobre velocidade

+ Alemão Abt vence etapa de Berlim da Fórmula E e Di Grassi termina em segundo

+ Stock Car define Goiânia como local da Corrida do Milhão em agosto

Os organizadores definiram que a sessão classificatória vai começar às 9h40, com uma hora de duração. Os horários das corridas, porém, não foram alterados. A primeira bateria está agendada para as 14 horas em Santa Cruz do Sul, enquanto a segunda está agendada para as 15h05.

A chuva vem sendo constante em Santa Cruz do Sul desde a manhã de sexta-feira. Isso causou problemas e acidentes durante o terceiro treino livre, que chegou a ser interrompido e, posteriormente, concluído. Não foi possível, porém, realizar a sessão classificatória.

Max Wilson foi o mais rápido dos treinos livres realizados até agora em Santa Cruz do Sul. Já o campeonato é liderado por Daniel Serra com 116 pontos, seguido por Cacá Bueno, com 80, e Felipe Fraga, com 76.