Chuva forte assusta em Interlagos Uma chuva fortíssima cai neste momento no Autódromo de Interlagos, complicando a situação das equipes para o GP Brasil de Fórmula 1. A previsão da meteorologia é de que até as 14 horas, horário da largada, a chuva tenha parado, mas o que se espera é que a pista ainda esteja molhada, o que força as equipes a alterarem toda a estratégia para a corrida.