Chuva garante pole para Kanaan na IRL A chuva forte antes do início do treino classificatório garantiu o brasileiro Tony Kanaan na pole position do Grande Prêmio de Pikes Peak, da IRL (Indy Racing League), neste domingo, às 17 horas. Depois da última sessão de treinos livres, uma tempestade obrigou os organizadores do evento a usarem os tempos da sessão anterior como grid de largada. Com a alteração, Kanaan garantiu o primeiro lugar do grid com 19s974. Além dele, outros três brasileiros vibraram com o cancelamento do último treino: Helio Castroneves, Felipe Giaffone e Gil de Ferran. O primeiro fez o segundo melhor tempo com 20s022. Giaffone sairá em terceiro (20s077), seguido por Gil de Ferran (20s083). A mesma sorte não teve Vitor Meira, que havia marcado apenas o segundo pior tempo (20s930) e largará em 21º ? somente a frente de AJ Foyt IV. O neozelandês Scott Dixon, que havia registrado o segundo melhor tempo no primeiro treino livre, somente seis milésimos mais lento que Giaffone, caiu para sexto, com 20s127.