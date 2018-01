Chuva interrompe tomada oficial da IRL O americano Sam Hornish Jr, bicampeão da Indy Racing League, e o neozelandês Scott Dixon são as maiores preocupações dos pilotos brasileiros na corrida deste sábado, em Richmond, sétima etapa do campeonato de 2003. Dixon foi o mais rápido nos treinos livres, enquanto Hornish era o primeiro do treino de classificação até começar a chuva que interrompeu a tomada oficial de tempos. A corrida noturna, neste sábado, em 250 voltas, começa às 21h, com transmissão ao vivo pela SporTV. Dixon, que corre com Panoz G-Force/Toyota da Chip Ganassi, é o único piloto com duas vitórias na temporada e tem andado bem em todos os circuitos. A surpresa foi Hornish que, sem um equipamento eficiente, é apenas o 10º colocado com 122 pontos enquanto o líder Tony Kanaan já soma 217 pontos. "A diferença é que nesta pista o que manda mais é o acerto do chassi. E o motor Chevy, depois da associação com a Cosworth, começou a melhorar", diz Tony Kanaan.