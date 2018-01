Chuva pode aparecer no GP do Brasil Apesar de pequena, ela existe. Segundo dados meteorológicos, a chance de chuva no final da corrida deste domingo é de 30%. Há 2 anos, o mesmo fator ? chuva em parte da pista e tempo seco em outra ? fez com que o GP do Brasil de Fórmula 1 se tornasse grande loteria, que resultou na inesperada vitória de Giancarlo Fisichella, da Jordan, em corrida encerrada na 54ª volta. Assim, é possível que a pista molhada possa ser decisiva na definição do título. Mas, para os dois pilotos que ainda lutam pelo campeonato ? Fernando Alonso e Kimi Raikkonen ?, chuva não chega a ser, em princípio, um grande problema. Os dois mostram habilidade para correr sob condição ruim. Tanto que, na tumultuada corrida de 2003, Raikkonen foi o segundo colocado e Alonso chegou em terceiro no GP do Brasil. Além disso, ambos correm com pneus Michelin, o que equilibra as forças entre Renault e McLaren. A chuva pode melhorar significativamente as chances de Rubens Barrichello, que é bom com pista molhada. ?Com chuva, tudo pode acontecer?, disse o brasileiro da Ferrari.