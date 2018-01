Chuva provoca adiamento da largada da Indy Racing Leage Por conta da chuva que caiu na região nordeste dos Estados Unidos, foi adiada a largada para as 400 Milhas de Michigan da IRL. O início estava marcado para às 16h30 (de Brasília) deste domingo e a direção da prova pretende iniciar a corrida assim que a pista apresentar condições satisfatórias. Já não chove mais em Michigan e os caminhões fazem a secagem do traçado. A organização confirmou que a prova será realizada ainda neste domingo. Hélio Castroneves larga na pole, com Sam Hornish Jr. na segunda colocação e Tony Kanaan em terceiro. Foi neste circuito que Emerson Fittipaldi bateu em 1996, sofreu ferimentos graves na coluna - correu sério risco de ficar paraplégico - e decidiu abandonar as pistas.