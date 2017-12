Chuva torna a Stock ainda mais indefinida A chuva é mais um ingrediente de indefinição na luta pelo título da Stock Car sábado e domingo em Interlagos, 12.ª etapa e de encerramento do campeonato. Hoje, nos treinos livres realizados a maior parte do tempo com água no asfalto, os quatro candidatos a serem campeões adotaram táticas distintas. Cacá Bueno, da equipe Petrobras, 3.º na classificação com 125 pontos, foi o mais veloz dos quatro, com 2min06s570, quinto tempo. Os outros três pilotos não aceleraram tanto, em razão de problemas mecânicos, por haver muita água na pista quando treinavam ou ainda por terem optado por canalizar seus esforços amanhã, da tomada de tempo para o grid, e domingo, na corrida. O líder e piloto com maiores possibilidades de ser campeão, David Muffato, da Repsol, com 138 pontos, teve o câmbio quebrado e ficou em 22.º, com 2min09s870. O segundo no campeonato, Guto Negrão, da Medley, com 126, evitou expor o carro a um acidente e não foi além de 23.º, com 2min09s921. Ingo Hoffmann, da Filipaper, quarto com 123 pontos, obteve o 10. tempo, 2min07s482. A previsão do tempo é de chuva para amanhã e domingo também. "É incrível como esse carro exige do piloto no piso molhado", disse hoje Popó Bueno, da Petrobras, que quase nunca havia guiado o Stock Car na chuva. Apesar da inexperiência, Popó ficou em 8.º, com 2min06s758. "Ele é pesado, difícil de frear e à menor solicitação do acelerador sai de traseira." Já Cacá acredita que se a pista estiver seca terá maiores chances de vencer. "Conseguimos no fim da temporada um ótimo acerto para o carro." O mais rápido do dia foi Nonô Figueiredo, da Scuderia 111, com 2min05s111, seguido por André Bragantini, da Golden Cross, 2min05s948. A sessão que define o grid será disputada, amanhã, das 12h40 às 13h40. E não haverá cobrança de ingressos. Domingo, a corrida começará às 11 horas, com transmissãoao vivo da TV Globo. As bilheterias do autódromo abrem às 7 horas e os ingressos custam R$ 15,00. Não há estacionamento interno.