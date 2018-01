Chuva ?trai? Schumacher no Kart Desta vez, a chuva, que já o ajudou tantas vezes na F-1, traiu Michael Schumacher. Foi no treino de classificação para a etapa final do Mundial de Kart, neste sábado, em Kerpen. Ele fez sua tomada de tempos com pista molhada. Depois, parou de chover e vários pilotos foram mais rápidos que o tricampeão mundial. Resultado: neste domingo Schumacher larga na 22.ª posição. O pole é o italiano Vitantonio Liuzzi.