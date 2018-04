Chuvas atrapalham testes de Barcelona Choveu nesta terça-feira durante a maior parte do tempo, em Barcelona, no segundo dia de testes que as equipes de Fórmula 1 realizam no Circuito da Catalunha. O escocês David Coulthard, da McLaren, aproveitou o asfalto seco logo no início do treino e registrou o melhor tempo, 1min20s816 (60 voltas). Luciano Burti, piloto de testes da Ferrari, testou um modelo de Fórmula 1 pela primeira vez depois do grave acidente sofrido no GP da Bélgica, em agosto. Ele fez o nono tempo, 1min29s624 (62), dentre os 16 pilotos que trabalharam. Os ensaios de Barcelona têm quase nenhuma representatividade no que poderá ocorrer na temporada prevista para começar dia 3 de março em Melbourne, na Austrália. Apenas Jaguar, Toyota e BAR, equipes que não deverão disputar as vitórias nas 17 etapas do calendário, já treinam com seus novos carros. As demais utilizam os modelos de 2001 equipados com alguns componentes dos que serão apresentados ainda este mês. Nesta terça-feira também estreou em seu novo time o finlandês Kimi Raikkonen, substituto de Mika Hakkinen na McLaren. Kimi obteve o sexto tempo, 1min28s553 (34). Felipe Massa, brasileiro de 20 anos contratado pela Sauber, voltou a acelerar um Fórmula 1, o que não acontecia desde setembro. Problemas com o sistema de freios e depois com os pneus intermediários experimentados o deixaram em 14.º, com 1min31s316. Os outros tempos desta terça-feira: 2.º Ralf (Williams), 1min21s273 (29); Rosa (Jaguar 2001), 1min23s123 (53); Davidson (BAR 2001), 1min24s444 (24); McNishi (Toyota), 1min26s108 (38); 7.º Badoer (Ferrari), 1min29s131 (52); 8.º Montoya (Williams), 1min29s196 (54); 10.º Heidfeld (Sauber), 1min29s695 (35); 11.º Gene (Williams), 1min29s729 (49); 12.º Trulli (Benetton), 1min30s010 (49); 13.º Panis (BAR 2002), 1min30s036 (32); 15.º Button (Benetton), 1min32s005 (10) e 16.º Irvine (Jaguar 2002), 1min32s904 (23). A previsão para esta quarta-feira é de tempo bom.