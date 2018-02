Cidade paranaense pára no enterro do piloto Rafael Sperafico

"A gente sabe que correr é um risco, mas vamos continuar correndo porque o automobilismo é a nossa paixão". A declaração é a que mais se ouviu nesta segunda-feira da família Sperafico durante o velório do piloto Rafael Sperafico, 26 anos, morto no domingo durante a prova de encerramento da Stock Car Light no autódromo de Interlagos. Veja também: Galeria de fotos do acidente Bragantini diz que carro de Rafael Sperafico tinha problemas Stock Car: Marcos Gomes vence disputa em Interlagos Curva do Café: acidentes sérios nos últimos anos Morte de Rafael Sperafico é a terceira na Stock Car O velório aconteceu na Catedral Cristo Rei em Toledo, cidade paranaense com cerca de 105 mil habitantes no oeste do Paraná, que parou para homenagear o piloto. O enterro aconteceu no final da tarde desta segunda no cemitério municipal da cidade. O corpo do piloto foi velado na Catedral desde 2h30 da madrugada, quando o corpo chegou de avião oriundo de São Paulo. Milhares de pessoas entre parentes, amigos, pilotos do Paraná e fãs passaram pelo caixão, aberto e coberto até a metade com uma bandeira do Brasil, para darem o último 'adeus'. O capacete do piloto também foi exposto na extremidade do caixão. A morte de Rafael é a primeira baixa da família Sperafico, uma das mais tradicionais do automobilismo brasileiro. Dois primos de Rafael, os irmãos gêmeos Rodrigo e Ricardo, disputam a categoria principal da Stock Car - Rodrigo conquistou o vice-campeonato na prova de domingo em Interlagos. Outro primo de Rafael, Guilherme, corre pela Stock Júnior. A perda do piloto abalou emocionalmente a família, mas não a paixão pela velocidade. "A morte dele [Rafael] só fortalece a família e vamos continuar correndo", disse Rodrigo. O vice-campeão da Stock Car 2007, principal categoria do automobilismo brasileiro, era um dos mais emocionados durante o velório e o enterro do primo. "O Rafael era como um irmão pra mim". Milton Sperafico, tio do piloto morto e um dos responsáveis pela iniciação da família no automobilismo na década de 70, cobrou mais segurança nas corridas de carro no Brasil. "A morte de meu sobrinho que sirva de exemplo para os dirigentes da Confederação Brasileira de Automobilismo e os organizadores de provas para melhorarem a segurança dos pilotos e dos autódromos no País. Para Milton, a morte prematura do piloto poderia ter sido evitada "se não tivesse a proteção de pneu no ponto onde ele bateu". Ele lembrou que na mesma curva o bicampeão mundial de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, bateu em 2005. Fora das pistas Abalados, os pais de Rafael, Hosana e Itacir Sperafico preferiram não comentar a morte do filho, o segundo do casal. O primeiro é André, de 29 anos. Rafael era considerado um exemplo para todo o clã Sperafico. Fora das pistas, o piloto gostava de jogar futebol e esquiar no lago de Itaipu com os amigos. "O Rafael sempre foi ligado ao esporte. Ele era um cara muito reservado. Gostava de se divertir, mas com muita responsabilidade", disse Diego Schiavini, advogado e amigo de infância do piloto paranaense. Segundo ele, Rafael era uma pessoa caseira e reservada. O enterro foi realizado por volta das 17h30 horas no cemitério municipal de Toledo. Além dos amigos do Brasil, a família recebeu coroas de flores e homenagens enviadas da Itália e dos Estados Unidos, onde o piloto correu. Dezenas de carros acompanharam o cortejo fúnebre da Catedral até o cemitério. No trajeto, as pessoas acenavam prestando-lhe as últimas homenagens. Antes, às 16 horas, foi celebrada a missa de corpo presente na Catedral Cristo Rei, que ficou lotada. Luto na cidade O prefeito de Toledo, José Carlos Schiavinatto, cancelou todas as comemorações pelo aniversário do município. "A cidade não tem clima nenhum para comemorar nada neste momento. Foi uma perda muito grande para os moradores", disse Schiavinatto. Toledo completa 55 anos nesta próxima sexta-feira.