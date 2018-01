Cigarro na F-1: guerra de liminares A polêmica do cigarro no Grande Prêmio do Brasil teve mais lances neste sábado e ainda pode ter desdobramentos no futuro. Em conversa por telefone com um membro da organização do GP, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, irritado com a situação, teria ameaçado cancelar a etapa brasileira do Mundial caso ?alguma empresa envolvida no evento seja prejudicada". Durante a manhã deste sábado, enquanto os pilotos entravam na pista para o treino livre, os organizadores do GP e o Ministério Público Federal travavam, nos bastidores, uma guerra de liminares por causa da propaganda de tabaco. A organização do evento venceu a primeira batalha. Dois oficiais de Justiça foram ao autódromo de Interlagos comunicar oficialmente ao promotor da prova, Tamas Rohonyi, que a Justiça Federal havia concedido liminar requerida pelo Ministério Público Federal na noite de sexta-feira contra a Medida Provisória 118, que autoriza a publicidade. No entanto, assim que recebeu a citação, Tamas contra-atacou apresentando uma decisão da vice-presidente, no exercício da presidência, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Anna Maria Pimentel, que cassava a liminar do MPF. Em sua ação, o MPF pediu que fossem citados a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Interpro, promotora do GP, e a União, com cobrança de multa equivalente ao valor da arrecadação do evento. Além de contestar a legitimidade da MP, os promotores Marlon Wichert e José Roberto Oliveira afirmaram que a proibição da propaganda de tabaco não traria prejuízos ao evento, já que as equipes Ferrari (Marlboro), McLaren (West), BAR (Lucky Strike), Jordan (Benson & Hedges) e Renault (Mild Seven) chegaram ao País para a disputa da prova sabendo da proibição de propaganda de tabaco. Em sua decisão, no entanto, Anna Maria Pimentel argumenta que ?a abrupta suspensão do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, ainda que por vias reflexas, nesta data e neste horário, indica, com certeza, grave lesão à economia e ao interesse sociais, por todas as circunstâncias que envolvem um evento dessa magnitude". Até que essa decisão fosse tomada, o advogado da União e procurador regional da União em São Paulo, Antonio Levi Mendes, e um assistente passaram a noite em claro tentando cassar a liminar do MPF. Neste sábado pela manhã, as equipes continuavam usando normalmente os logotipos de seus patrocinadores tanto dos carros como nos boxes e nos uniformes de seus integrantes. Apenas alguns membros da BAR não tinham, em suas camisas, os logos da marca de cigarros que a equipe promove. Mas eram minoria. Ao lado da proibição do cigarro, outro assunto movimentou os bastidores do GP do Brasil na manhã deste sábado: circulou no autódromo a informação que a prova brasileira poderá ser transferida para o final do calendário, fechando a temporada 2004. Isso aconteceria porque, com a entrada da China na competição, as provas na Ásia e Oceania (Austrália, Malásia, China e Japão) seriam disputadas em sequência, no início do ano. Dessa forma, a etapa brasileira ficaria para o final do campeonato, depois do GP dos Estados Unidos, em Indianápolis. Torcedor - O bicampeão de F-1 Émerson Fittipaldi esteve sábado em Interlagos para assistir aos treinos. Disse que as novas regras deram mais alternativas à categoria. ?Está fantástica.? Émerson está torcendo por Rubens Barrichello e entende que o piloto da Ferrari, mais maduro, tem boas chances de ganhar a corrida deste domingo.