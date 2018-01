Cinco morrem em corrida de auto no Peru Cinco pessoas morreram e 20 ficaram feridas após a colisão de dois veículos em uma corrida organizada pelo Clube Automobilístico de Cuzco, no Peru, neste domingo à tarde. Um carro saiu da pista e alguns espectadores se aproximaram para ajudar o piloto. Outro veículo derrapou no mesmo local, colidiu com o primeiro e atropelou as pessoas. Entre os feridos estão os dois pilotos, Carlos de la Flor e Marco Herrera. Um carro estacionado próximo à pista também foi atingido. A organização suspendeu a prova.