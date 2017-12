?Circo? da F-1 chega a São Paulo O ?circo? da Fórmula 1 começou a chegar a São Paulo para o Grande Prêmio do Brasil, dia 31 de março, em Interlagos. Durante a madrugada desta sexta-feira, a movimentação foi grande no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, onde os equipamentos foram desembarcados. Chegaram os carros da Sauber, Renault, além do ?carro-madrinha? e outras 800 toneladas de equipamentos. Todos esse material já seguiu para a capital paulista. O primeiro comboio, com 40 carretas, chegou a São Paulo por volta das 6 horas. Num dos contêineres estão a parafernália da FOM, responsável pelas imagens da F1, e com material de algumas equipes. Até domingo chegam pneus, combustível, motores e todos os carros.