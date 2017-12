Circuito alemão terá novo traçado O circuito alemão de Hockenheim começará a ser reformado no dia 2. O traçado será reduzido dos atuais 6,8 quilômetros para 4,5 km e será erguida uma nova arquibancada, com capacidade para 6 mil pessoas. Com as modificações, 120 mil pessoas poderão assistir, no autódromo, ao GP da Alemanha de Fórmula 1, programado para o dia 28 de julho.