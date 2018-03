Circuito de Ímola vive clima de despedida Há um clima de despedida em todos que trabalham na organização da corrida de Ímola. Com muita probabilidade a corrida deste domingo será a última da Fórmula 1 no circuito da Emilia-Romagna. Em 2005 entrará no calendário o GP da Turquia, em Istambul. Até mesmo algumas obras previstas para este ano foram abandonadas, como a impraticável sala de imprensa, em que vários jornalistas se vêem obrigados a trabalhar em seus hotéis por não disporem de espaço.