Circuito de Mônaco não agrada brasileiro Felipe Massa

"Mônaco não é um dos meus circuitos preferidos, mas isso não significa que não podemos ser competitivos aqui", disse nesta terça-feira o piloto brasileiro Felipe Massa sobre suas expectativas para o Grande Prêmio deste domingo, 25. Massa revelou que a corrida deste final de semana não será fácil, uma vez que "podemos esperar a McLaren forte como sempre", avaliou o piloto. Para Massa, a escuderia italiana está em uma condição melhor do que se encontrava em 2007, quando o espanhol Fernando Alonso, então McLaren, venceu a corrida. "No ano passado, mesmo tendo terminado a corrida na terceira posição, não foi o que considero uma boa corrida, pois estávamos muito longe das McLaren", lembrou Massa. Outra incógnita para o GP de Mônaco e que preocupa o piloto brasileiro, são as previsões de chuva para diversos momento do final de semana. "A chuva em Mônaco torna a corrida uma verdadeira aposta. Sem o auxílio da parte eletrônica será ainda mais difícil", disse. (com agências internacionais)