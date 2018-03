Circuito oval alemão é atração na Cart Grande atração da Cart no passado, as provas em pistas ovais perderam terreno na categoria agora mais interessada em circuitos de rua em grandes cidades e nos mistos permanentes. Neste domingo, porém, um oval, o de Lausitzring, na Alemanha, recebe uma etapa que pode ser uma das mais interessantes da temporada 2003. O GP, quinto do campeonato está cercado de muita expectativa, por ser o primeiro neste tipo de traçado do ano e estar atraindo o interesse do público alemão, fã de automobilismo. Sem contar a maior atração: antes da prova, o italiano Alessandro Zanardi, que perdeu as pernas em conseqüência de acidente na corrida de 2001, vai completar, num carro adaptado, as 13 voltas que lhe ficaram faltando naquele GP. Zanardi era o então líder da prova. A corrida deste domingo tem largada evista para as 9 horas, de Brasília (a RedeTV! anuncia a exibição do videotape a partir das 15h45). Serão 154 voltas na pista de 2.023 milhas (3.255 km), num total de 501.271 km a ser percorrido pelo vencedor. Lausitzring recebe a prova pela segunda vez. Em 2001, a vitória foi do sueco Kenny Brack, atualmente na Indy Racing League e na época piloto do Team Rahal. No ano passado, o GP da Alemanha não foi realizado porque o autódromo, inaugurado em 2000, passava por grave crise financeira. Este ano, porém, o governo do Estado de Brandenburgo, investiu 3 milhões de euros para que fossem realizadas corridas de várias categorias no circuito, o que possibilitou a volta da Cart. As 13 mil pessoas que compraram ingressos para o GP de 2002 tiveram as entradas revalidadas para a prova deste domingo. A expectativa é de que entre 65 mil e 75 mil pessoas passem pelo autódromo nos dois dias do evento. Em 2001, 90 mil pessoas assistiram ao GP. Vice-líder do campeonato, com 54 pontos, o brasileiro Bruno Junqueira pretende aproveitar a prova alemã para, no mínimo, encostar no líder Paul Tracy (65). "Costumo me sair bem em ovais e, claro, acredito ter boas chances de vencer aqui. Só espero que meu carro esteja bem acertado´´, disse o piloto da Newman-Haas. Roberto Moreno, da Herdez, também acha possível obter um bom resultado. "Estou com um novo engenheiro, especialista em ovais, isso me dá confiança´´, afirmou o piloto brasileiro. Um dos estreantes em oval, Mário Haberfeld, da Conquest, analisa suas chances com prudência. "Para mim, é uma corrida diferente. Não sei o que pode acontecer. Vamos ver na hora.´´ Essa é mais ou menos a mesma posição do português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman. "É minha primeira experiência em oval. Espero fazer um bom trabalho. E como europeu, para mim é muito bom voltar a correr numa pista da Europa.´´