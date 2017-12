Circuito permanente anima brasileiros Os pilotos da F-Indy têm neste fim de semana uma oportunidade rara: a de correrem em um circuito permanente, numa categoria em que a maioria das provas ocorre em pistas ovais ou de rua. A chance é em Mid-Ohio, local da 12ª etapa do campeonato, onde nesta sexta-feira acontecem os primeiros treinos livres para a corrida de domingo. Os circuitos mistos permanentes agradam particularmente aos pilotos brasileiros. Até pelo retrospecto. No ano passado em Mid-Ohio, por exemplo, o pódio foi totalmente composto por corredores do País. Hélio Castro Neves e Gil de Ferran fizeram a dobradinha da Penske, com Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, em terceiro lugar. "Estou entrando no meu território?, comemora Helinho, o vencedor do ano passado. Segundo colocado no campeonato com 84 pontos, contra 102 do sueco Kenny Brack, do Team Rahal, seria muito importante para ele repetir a vitória de 2000, para pelo menos aproximar-se o máximo possível do adversário na classificação. No entanto, Helinho reconhece que não vai ser fácil. "Tenho de ir para cima. Só que este ano, as corridas estão muito equilibradas. A Penske tem um bom acerto para circuitos mistos. O carro rende muito mais do que nos ovais, mas a coisa está de um jeito que não dá para garantir nada. Mas, na pior das hipóteses, tenho de somar pontos?, afirma o brasileiro. O piloto da Penske já venceu duas corridas no campeonato deste ano, em Long Beach e Detroit, ambas circuitos de rua. "Agora está na hora de tentar ganhar em pista permanente. Até porque, em Portland eu tinha boas chances, mas choveu e a prova virou uma loucura?, recorda Helinho. Mid-Ohio tem duas grandes retas e Helinho espera que o motor Honda não deixe a desejar em termos de rendimento como aconteceu nas últimas provas. Esse também é o desejo de Gil de Ferran, segundo colocado em 2000, após ter largado na pole. Já o rendimento do carro não o está preocupando muito. "Essa é uma das pistas onde deveremos andar muito bem?, acredita o companheiro de Helinho na Penske. Uma outra preocupação dos pilotos é com o fato de o circuito, de 3.633 metros e 13 curvas, exigir bastante fisicamente. "Acho que é a pista em que o desgaste é maior. E ainda há a perspectiva de fazer muito calor?, explica Gil de Ferran. Os treinos livres em Mid-Ohio serão realizados nesta sexta-feira, em duas sessões, das 10h30 às 12h15 e das 14h30 às 16h15, pelo horário brasileiro.