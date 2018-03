Cirino é o pole na Fórmula Truck O piloto paranaense Wellington Cirino (Mercedes-Benz) conquistou a pole position para a segunda etapa do campeonato da Fórmula Truck, neste domingo, no autódromo de Guaporé, com o tempo de 1min30s021. Vignaldo Físio (Mercedes) ficou em segundo, seguido de Beto Monteiro e Djalma Fogaça.