Cirino vence a F-Truck em Guaporé O paranaense Wellington Cirino, com Mercedes-Benz, venceu neste domingo, no Autódromo Internacional de Guaporé, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck. Beto Monteiro, com Ford, ficou em segundo na prova e se manteve na liderança da competição. Cirino é o segundo na classificação geral. O terceiro colocado foi Roberval Andrade, com Scania. Ele também é o terceiro na pontuação. Onze pilotos terminaram a prova na mesma volta. A disputa do título da Fórmula Truck terá seqüência dia 16 de maio, com a terceira etapa, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Cerca de 35 mil pessoas acompanharam a etapa deste domingo.