Clima ajuda e Minardi domina treinos O clima transformou por completo os treinos pré-classificatórios para o GP da França de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira no circuito de Magny-Cours. Iniciado com pista molhada e encerrado com o asfalto completamente seco, deu o que parecia improvável: a Minardi - pior equipe do Mundial - ficou com as duas primeiras posições e, neste sábado, no treino que vai definir o grid de largada, terá o direito de ser última equipe a entrar na pista. O holandês Jos Verstappen, que foi o penúltimo a entrar na pista, ficou em primeiro lugar ao cravar o tempo de 1min20s817. A segunda posição ficou com o inglês Justin Wilson, que fez 1:20.968. O inglês Ralph Firman (Jordan) foi o terceiro com o tempo de 1:23.496 e o alemão Nick Heidfeld (Sauber) o quarto - 1:24.042. O melhor brasileiro foi Antonio Pizzonia (Jaguar), que conseguiu a sexta posição. Cristiano da Matta (Toyota) foi 10º e Rubens Barrichello o 11º. O atual líder do mundial, o alemão Michael Schumacher, amargou a 12ª posição e o vice-líder do campeonato, o finlandês Kimi Raikkonen, fez ainda pior: conseguiu apenas o 17º lugar. O treino que vai definir o grid de largada será disputado neste sábado pela manhã. A corrida está prevista para domingo. Veja os tempos do treinos pré-classificatório desta sexta-feira em Magny-Cours .1.Jos Verstappen (HOL) Minardi - 1:20.817 .2.Justin Wilson (ING) Minardi - 1:20.968 .3.Ralph Firman (ING) Jordan - 1:23.496 .4.Nick Heidfeld (ALE) Sauber - 1:24.042 .5.Olivier Panis (FRA) Toyota - 1:24.175 .6.Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar - 1:24.642 .7.Jacques Villeneuve (CAN) BAR - 1:24.651 .8.Mark Webber (AUS) Jaguar - 1:25.178 .9.Heinz-H. Frentzen (ALE) Sauber - 1:26.151 10.Cristiano Da Matta (BRA) Toyota - 1:26.975 11.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari - 1:27.095 12.Michael Schumacher (ALE) Ferrari - 1:27.929 13.Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan - 1:28.502 14.David Coulthard (ESC) McLaren - 1:28.937 15.Juan Pablo Montoya (COL) Williams - 1:28.988 16.Jarno Trulli (ITA) Renault - 1:29.024 17.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren - 1:29.120 18.Ralf Schumacher (ALE) Williams - 1:29.327 19.Fernando Alonso (ESP) Renault - 1:29.455 20.Jenson Button (ING) BAR - 1:30.731