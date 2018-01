Clima de camaradagem na Indy Cristiano da Matta, piloto da Newman-Haas, e Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, deram, no intervalo entre a primeira e a segunda sessões de treinos livres para o GP do Texas, um exemplo do clima de camaragem que existe na categoria. A três minutos do início da segunda sessão, eles conversavam de maneira franca sobre as condições da pista e o acerto de seus carros. Falaram da alta velocidade que se atinge no Texas Motor Speedway, do acerto de seus carros e um revelou para o outro a velocidade que seus carros atingiram em determinados pontos do circuito na primeira sessão. A conversa só parou depois que um mecânico da Chip Ganassi chamou Bruno para entrar no carro. Detalhe: Newman-Haas e Chip Ganassi são duas das principais equipes da F-Indy e normalmente ferrenhas adversárias dentro das pistas.