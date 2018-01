Clima é a preocupação em Interlagos Conseguir o melhor acerto do carro para os treinos e, depois, para a corrida, se transformou num autêntico quebra-cabeças para as equipes que iniciaram há pouco, em Interlagos, a primeria sessão de treinos livres para o GP do Brasil de Fórmula 1. A questão para os engenheiros e mecânicos é que os treinos desta sexta-feira - e muito provavelmente o de sábado - deverão ser realizados com tempo bom, em pista seca. A prova, no entanto, deverá ter chuva. Este será o engima que os especialistas terão de decifrar a partir de agora. A primeira sessão livre começou há pouco. O primeiro a entrar na pista foi o piloto de testes da McLaren, Alexander Wurz.