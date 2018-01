Co-piloto inglês morre em rali galês O inglês Michael Park, 39 anos, co-piloto de Markko Martin (Estônia), morreu neste domingo após um acidente durante a disputa do último dia de provas da etapa da Grã-Bretanha do Campeonato Mundial de Rali. O acidente aconteceu logo no começo da etapa. Martin perdeu o controle de seu carro (um Peugeot) e se chocou com uma árvore, bem no lado onde estava sentado seu co-piloto. Martin saiu ileso, mas Park não resistiu ao impacto e, mesmo com o socorro rápido, acabou falecendo ainda no local. Com isso, a etapa foi suspensa e o francês Sebastien Loeb, líder da temporada e que estava garantindo o título com a vitória, forçou uma punição - chegou dois minutos adiantado, sem ter esse direito - e assim adiou a definição. O norueguês Petter Solberg foi declarado o vencedor.