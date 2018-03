Colin Edwards faz a pole na etapa chinesa da MotoGP

O norte-americano Colin Edwards, da Yamaha, conquistou neste sábado a pole position para o GP da China de MotoGP, que será disputado em Xangai. O pentacampeão Valentino Rossi, também da Yamaha, ficou com a segunda posição e pode deixar a quinta etapa do campeonato como líder da classificação. O italiano tem 47 pontos. Mesmo com a fratura no tornozelo esquerdo, após acidente durante o treino livre de sexta-feira, o atual líder da competição com 61 pontos, Jorge Lorenzo irá participar da prova que acontece neste domingo, com largada prevista para às 4 horas da manhã (pelo horário de Brasília). A prova terá transmissão ao vivo pelo Sportv. Quem tem grandes chances de deixar a etapa chinesa a frente é Dani Pedrosa, que também tem 61 pontos e larga em quinto em Xangai. Atual campeão, Casey Stoner, com 40 pontos, também pode deixar a China como líder. Rossi declarou estar "bastante feliz" com sua segunda colocação no grid de largada para o GP da China de MotoGP, que acontece neste domingo. O italiano afirma também que pode render mais. "Estou bastante feliz com esta posição. Terceiro em Estoril, segundo aqui. Quem sabe, posso me sair melhor na próxima etapa. Temos trabalhado forte com a equipe para melhorar a situação dos pneus de classificação, por isso, penso que merecemos estar onde estamos", explicou Rossi. Grid para o GP da China de MotoGP: 1. Colin Edwards (EUA/Yamaha Tech 3) - 1min58s139 2. Valentino Rossi (ITA/Fiat Yamaha) - 1min58s494 3. Casey Stoner (AUS/Ducati) - 1min58s591 4. Jorge Lorenzo (ESP/Fiat Yamaha) - 1min58s711 5. Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 1min58s855 6. Loris Capirossi (ITA/Suzuki) - 1min58s941 7. James Toseland (ING/Yamaha Tech 3) - 1min59s254 8. Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1min59s325 9. Randy De Puniet (FRA/Honda LCR) - 1min59s357 10. Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 1min59s507 11. Andrea Dovizioso (ITA/JiR Team Scot) - 1min59s559 12. Marco Melandri (ITA/Duati) - 1min59s678 13. Shinya Nakano (JAP/Honda Gresini) - 1min59s716 14. John Hopkins (EUA/Kawasaki) - 1min59s740 15. Toni Elías (ESP/Ducati D¿Antin) - 1min59s933 16. Alex De Angelis (SMR/Honda Gresini) - 2min00s316 17. Sylvain Guintoli (FRA/Ducati D´Antin) - 2min00s760 18. Anthony West (AUS/Kawasaki) - 2min00s838