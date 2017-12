Colocação na F-Indy é base do grid Após impedir a realização do treino livre da manhã, a chuva deste sábado também não deixou os pilotos entraram na pista de Milwaukee para o qualifying. Assim, o grid para a quinta etapa da temporada de Fórmula Indy foi definido com base na classificação do campeonato. A largada será às 17h (de Brasília), se a previsão do tempo (nublado, mas sem chuva) estiver certa. Não se corre em circuito oval com o asfalto molhado. O sueco Kenny Brack larga na pole position, mas sem ganhar o ponto extra. Em segundo, larga o brasileiro Hélio Castro Neves, que tem dois pontos a menos que Brack. O brasileiro Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, lamentou. Com a 12ª colocação no campeonato, ele acha que poderia ter ficado entre os três mais rápidos no qualifying. Mas não é isso que mostram os tempos do treino livre de sexta-feira, quando Bruno ficou em 14º. Maurício Gugelmin, que até agora só conquistou um ponto com seu PacWest e está em 22º, também achou ruim. Mas lembrou que o traçado é propício a ultrapassagens: "Se você sai da curva bem colado, dá para passar no final da reta." Não é novidade a chuva atrapalhar a programação do GP de Milwaukee. Em 96, o qualifying também tinha sido cancelado. Em 99, um vento fortíssimo (quase um tornado, segundo o relações-públicas do autódromo) na noite de quinta-feira danificou várias tendas dos motorhomes das equipes. E no ano passado, a corrida foi realizada na segunda-feira. Seja neste domingo, segunda ou terça-feira, a corrida deste ano será uma loteria para os pilotos, que só tiveram duas horas para testar seus carros na sexta-feira - além, possivelmente, do warm up deste domingo. Confira o grid de largada: 1) Kenny Brack (Rahal) 2) Hélio Castro Neves (Penske) 3) Cristiano da Matta (Newman Haas) 4) Paul Tracy (Green) 5) Jimmy Vasser (Patrick) 6) Gil de Ferran (Penske) 7) Tony Kanaan (Mo Nunn) 8) Scott Dixon (PacWest) 9) Christian Fittipaldi (Newman Haas) 10) Michael Andretti (Motorola) 11) Dario Franchitti (Green) 12) Bruno Junqueira (Chip Ganassi) 17) Roberto Moreno (Patrick) 22) Maurício Gugelmin (PacWest).