Colômbia vibra com vitória de Montoya A vitória do piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, domingo em Monza, a primeira dele na Fórmula 1, orientou as manchetes desta segunda-feira nos mais importantes jornais do seu país. "Montoya, grande!!!" publica El tiempo, "Que grande" é o título do El Diario Esportivo, e "Montoya, espectacular!" traz o El Pais. Os textos exaltam o fato de o colombiano vencer já na sua temporada de estréia no Mundial e na casa da Ferrari.