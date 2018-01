Colombianos invadem Interlagos A torcida colombiana esteve em bom número em Interlagos, para apoiar Juan Pablo Montoya. A maior parte se instalou em uma arquibancada em frente ao box da Williams. Com várias bandeiras e bastante animados, os colombianos não se importaram nem com a forte chuva do final da manhã. Entre as faixas que os torcedores trouxeram, uma se destacava: "Montoya és Colombia! Arriba Montoya!"