Colombianos satisfeitos com Montoya O fanatismo vale US$ 5 mil? Na opinião de um grupo de 20 colombianos que estavam neste domingo em Interlagos a resposta é sim. Foi essa a quantia que custou a cada um deles para estar no Brasil acompanhando o conterrâneo piloto da Williams, Juan Pablo Montoya, durante o GP do Brasil de Fórmula 1. Eles desembarcaram em São Paulo na sexta-feira já para acompanhar o primeiro dia de treinos livres e nem se importaram com o fato do piloto da Williams não ter terminado a prova. Fizeram a maior festa no box com o piloto, mecânicos e engenheiros. "Quero me desculpar com a torcida, mas o equipamento desta vez não ajudou", declarou Montoya. Ao chegarem no hotel Intercontinental, constataram que a torcida era bem maior do que imaginavam. "Acredito que tenham uns 800 torcedores que vieram da Colômbia especialmente para assistirem essa corrida", afirmou Alvaro Garcez, enquanto visitava os boxes, cerca de uma hora e meia antes do início da prova. Com o entusiasmo natural de quem pela primeira vez comparecia ao um grande prêmio de Fórmula 1, eles aglomeravam-se na frente do boxe da equipe inglesa na expectativa de falar com Montoya. "Espera que quando ele vir essa bandeira que estamos carregando, venha até aqui para trocarmos umas palavrinhas", disse Liliane Fuentes, enrolada numa bandeira colombiana. Mas apesar de toda a empolgação, nenhum deles esqueceu de ressaltar a política da boa-vizinhança. "Estamos torcendo bastante pelo Barrichello também", garantiu Monica Tordanca. "Além disso, estamos sendo muito bem tratados desde que chagamos aqui. Não houve nenhum problema e os brasileiros são maravilhosos", fez questão de ressaltar. O grupo deve voltar ainda hoje para a Colômbia. Nelson Batista teve mais sorte que seus companheiros e desembolsou apenas o dinheiro da passagem de avião e do hotel. Engenheiro eletrônico da Compaq, patrocinadora principal da Williams, gastou "somente" U$ 1.500. "Como ganho um pouco mais que isso, só pude viajar porque fiz uma poupança e não tive de comprar ingressos", disse o torcedor, que só veio ao Brasil para ver a corrida e o Montoya. "Não temos GP na Colômbia, então vir aqui é a única chance." Decepção - Dois finlandeses, Paavo Marticainen e Alpo Saarela ficaram decepcionados com o Mika Hakkinen, que nem conseguiu largar neste domingo. De férias no Brasil, Alpo vestia uma saia muito colorida típica do norte do seu país e não importava-se com as brincadeiras do público. "É uma homenagem ao Hakkinen que faz com que as pessoas do mundo inteiro conheçam o nosso país." Aposentado - vendeu seu supermercado na cidade de Kemi - ele quer completar o seu currículo e assistir pelo menos um GP na Austrália, único país em que ainda não visitou para ver a F-1. "Somo o Brasil na minha lista, mesmo com esta infelicidade na largada do Hakkinen", disse. "Pelo menos pude comer muita laranja, minha fruta predileta e que na Finlândia não é tão boa quanto aqui no Brasil."