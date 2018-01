Com campeão da GP2, McLaren faz melhor tempo em testes de pneus da F1 em Abu Dabi As atividades da Fórmula 1 em 2015 foram encerradas definitivamente nesta terça-feira. No circuito de Yas Marina, em Abu Dabi, onde no último domingo aconteceu a etapa final do campeonato com a vitória do alemão Nico Rosberg, da Mercedes, aconteceu um teste final, no qual a Pirelli disponibilizou os pneus que estão sendo preparados para o próximo ano. Para surpresa de todos, um carro da McLaren, a grande decepção da temporada, foi o mais rápido.