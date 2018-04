Com capacete novo, Massa se diz ansioso para retornar a Spa-Francorchamps

Ausente na última etapa da Fórmula 1, Felipe Massa está ansioso para voltar a correr pela categoria, principalmente pela oportunidade de pilotar novamente no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps, no GP da Bélgica, no fim de semana.

"Spa é uma das melhores pistas da Fórmula 1. Acho que será incrível pilotar neste circuito com estes carros novos, com mais pressão aerodinâmica. A curva Eau Rouge vai parecer uma reta e outras curvas serão incríveis de serem percorridas", projetou o piloto da Williams.

Massa ficou de fora do GP da Hungria, última etapa da F-1 antes do recesso de verão europeu, no fim de julho, por conta de um mal-estar. Ele sentiu-se mal ainda nos treinos livres e acabou sendo vetado de última hora, antes do treino classificatório. O piloto não deu maiores esclarecimentos sobre seu problema físico após a corrida.

De volta às pistas para o GP da Bélgica, Massa revelou que utilizará um capacete novo, estilizado. "Vou usar um capacete especial, chamado 'alegria de pilotar', desenhado pelo artista espanhol Kenor. Ficou ótimo. Estou muito ansioso para esta grande corrida em Spa", afirmou.

Fora de uma das corridas do ano, Massa é atualmente o 11º colocado do Mundial de Pilotos, com 23 pontos. Está logo à frente do companheiro de Williams, o canadense Lance Stroll, que é o 12º e soma 18 pontos.