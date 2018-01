Com dobradinha, Alonso vence o GP da Malásia A McLaren ignorou o favoritismo da Ferrari e fez a primeira dobradinha da temporada da Fórmula 1, neste domingo, no GP da Malásia. Fernando Alonso passeou no Circuito de Sepang e conquistou sua primeira vitória pela equipe inglesa, seguido do companheiro de equipe Lewis Hamilton e de Kimi Raikkonen, da Ferrari. Felipe Massa, que largou na pole position, chegou na quinta colocação. Com o resultado na Malásia, Alonso assumiu a liderança do campeonato com 18 pontos - foi o segundo colocado na primeira etapa do ano, na Austrália. Vencedor em Melbourne, Raikkonen vem logo atrás, com 16, dois a mais que Hamilton. Massa é o quinto, com sete pontos. No Mundial de Construtores, a McLaren já abre 10 pontos (32 a 22) da Ferrari, considerada entre todos os pilotos a equipe com o melhor carro de 2007. O triunfo da McLaren em Sepang começou logo na primeira curva. Massa largou mal e perdeu posições para Alonso e Hamilton. Na terceira tentativa de ultrapassagem o inglês, na quinta volta, o brasileiro passou do ponto em uma freada, passeou na grama, e foi ultrapassado por Raikkonen e Nick Heidfeld, da BMW Sauber. Apático, não teve forças para reagir. Sensação deste início de temporada, Hamilton conseguiu segurar Raikkonen e serviu de escudeiro para Alonso, que não demorou a abrir larga vantagem. Rubens Barrichello fez uma boa corrida de recuperação com sua problemática Honda. Como trocou de motor no treino oficial, largou dos boxes. Ganhou 11 posições na prova e chegou em 11.º, logo à frente do companheiro de equipe Jenson Button, que saiu em 14.º. A próxima etapa da Fórmula 1 será já no próximo final de semana, no Bahrein. Resultado final do GP da Malásia: 1.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren-Mercedes) - 56 voltas em 1h32min14s930 2.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - a 17s557 3.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - a 18s339 4.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - a 33s777 5.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 36s705 6.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - a 1min05s638 7.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - a 1min10s132 8.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - a 1min12s015 9.º - Alexander Wurz (AUT/Williams-Toyota) - a 1min29s924 10.º - Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) - a 1min33s500 11.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda) - a 1 volta 12.º - Jenson Button (ING/Honda) - a 1 volta 13.º - Takuma Sato (JAP/Super Aguri-Honda) - a 1 volta 14.º - Scott Speed (EUA/Toro Rosso-Ferrari) - a 1 volta 15.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - a 1 volta 16.º - Anthony Davidson (ING/Super Aguri-Honda) - a 1 volta 17.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso-Ferrari) - a 1 volta 18.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - a 1 volta Não terminaram: Nico Rosberg (ALE/Williams-Toyota) - a 13 voltas (motor) David Coulthard (ESC/Red Bull-Renault) - a 19 voltas (freios) Christijan Albers (HOL/Spyker-Ferrari) - a 48 voltas (motor) Adrian Sutil (ALE/Spyker-Ferrari) - a 56 voltas (acidente)