Com Massa, nova Ferrari apresenta primeiro problema O F2007, novo carro da Ferrari para o próximo Mundial de Fórmula 1, apresentou nesta quinta-feira seu primeiro problema mecânico durante um treino com o brasileiro Felipe Massa no circuito de Vallelunga, nos arredores de Roma. Após dar 46 voltas ao circuito, Massa ouviu um barulho estranho e imediatamente desligou o motor. O veículo foi levado aos boxes por um carro guindaste para uma revisão. Antes da parada, o melhor tempo do brasileiro foi de 1min13s029 - o melhor registrado pelo F2007 com Massa dirigindo nos testes realizados até agora em Vallelunga. Já o finlandês Kimi Raikkonen continuou sua adaptação à Ferrari pilotando o 248 F1. Em 29 voltas no circuito, ele fez um melhor tempo de 1min13s587 - também seu melhor desempenho na pista. Porém, Raikkonen encerrou seu treino da pior forma possível: perdeu o controle do carro numa curva e acabou fora da pista, arruinando a suspensão esquerda do veículo.