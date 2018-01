Com Massa, Sauber lança novo carro A Sauber lança nesta segunda-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), o seu novo carro para a temporada 2004 da Fórmula 1. O destaque é a presença do brasileiro Felipe Massa, que será titular da equipe e volta à categoria depois de ser piloto de testes da Ferrari no ano passado. O modelo C23 será apresentado em Salzburgo, na Áustria. E poderá ser acompanhado ao vivo pela internet (www.sauber-petronas.com). Além de Massa, a cerimônia contará com a presença do outro piloto da equipe na temporada, o italiano Giancarlo Fisichella. ?O ano como piloto de testes da Ferrari foi muito valioso para mim?, admitiu Massa, que tinha feito sua estréia na F1 justamente na Sauber, na temporada de 2002. ?Mas é claro que o meu objetivo era volta a correr. Estou muito ansioso para voltar para a Sauber. Tenho certeza de que a equipe está com tudo para botar para quebrar.?