Com novas regras, Pirelli anuncia pneus para 1ª corrida da F1 de 2016 Com as novas regras determinadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Pirelli já anunciou nesta sexta-feira os tipos de pneus que as equipes poderão utilizar na primeira etapa do Mundial de 2016, na Austrália, no fim de semana dos dias 18 a 20 de março.