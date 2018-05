Com Schumacher, Mercedes espera vender mais carros

Norbert Haug, vice-presidente da divisão esportiva da Mercedes, afirmou, em entrevista ao canal de TV alemão ZDF, que a volta do alemão às pistas "venderá muitos carros e conseguirá chamar a atenção de muitas pessoas para a qualidade da estrela (símbolo da montadora)".

Com a chegada de Schumacher à Mercedes, a equipe terá uma formação totalmente alemã na próxima temporada da Fórmula 1, já que Nico Rosberg foi confirmado como outro piloto da escuderia. A contratação do heptacampeão mundial era um antigo sonho da montadora, que, com isso, espera elevar ainda mais a identificação da sua marca com os alemães e com consumidores de outros países.