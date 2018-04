Com tanque cheio, Barrichello minimiza 16.º em treino

MONZA - O desempenho de Rubens Barrichello no primeiro dia de treinos para o GP da Itália de Fórmula 1 não preocupa o piloto brasileiro. Ele terminou a sexta-feira na 16.ª colocação, mas revelou que andou com o tanque da Brawn GP cheio, ao contrário da maioria dos rivais.

Veja também:

Force India volta a surpreender e Sutil lidera treino

Hamilton lidera primeiro treino livre

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

"Começamos bem o segundo treino e mantivemos nossos tempos, enquanto os demais melhoraram muito. Eu espero que isso signifique que eles começaram a correr com menos combustível. Nós não fizemos isso", disse Barrichello.

"Passamos o dia checando o funcionamento do carro com tanque cheio, e tudo pareceu bem. Em Monza é difícil gostar do carro com tanque cheio. Mas estou feliz com o desempenho que tivemos", afirmou o vice-líder do campeonato.

O líder do Mundial, Jenson Button, ficou na penúltima posição. Mas, por coerência com o que disse sobre seu carro, Barrichello não se animou. "Os tempos de sexta-feira não significam nada. Não importa que está em primeiro ou em último."