Com ultrapassagem no fim, Casey Stoner vence etapa final da MotoGP

VALÊNCIA - Em um final de prova emocionante, o australiano Casey Stoner confirmou seu favoritismo neste domingo e coroou seu título antecipado com uma vitória na última etapa da temporada da MotoGP, no circuito de Valência. Stoner somou mais um triunfo no ano ao fazer uma incrível ultrapassagem sobre o norte-americano Ben Spies quando os dois cruzavam a linha de chegada. O italiano Andrea Dovizioso completou o pódio.

Campeão por antecipação, Stoner terminou a temporada na liderança disparada da MotoGP, com 350 pontos, noventa pontos a mais que o segundo colocado, o espanhol Jorge Lorenzo, campeão no ano passado.

A última corrida do ano foi precedida de homenagens ao italiano Marco Simoncelli, morto em acidente durante o GP da Malásia, há duas semanas. Antes da largada, o americano Kevin Schwantz, campeão do mundo em 1993, e ídolo de Simoncelli, pilotou a moto do italiano pela última vez em uma volta no circuito espanhol.

Os pilotos das três categorias do Mundial de Motovelocidade também se reuniram no grid para homenagear o italiano com um "minuto de barulho", que na verdade durou 58 segundos, em uma referência ao número da moto de Simoncelli. Em seguida, a organização da prova soltou fogos de artifício, diante de uma grande faixa com a foto do italiano.

Neste domingo, a largada em Valência foi tumultuada. Um acidente, causado por Alvaro Bautista, tirou da prova outros três pilotos de uma vez só. Bautista derrapou logo após a saída e derrubou Valentino Rossi, Nicky Hayden e Randy De Puniet. Com o incidente, Rossi terminou a temporada sem vencer sequer uma corrida em 2011.

Depois do susto, Stoner disparou na liderança e chegou a abrir nove segundos para o segundo colocado. A única boa disputa da prova parecia estar restrita ao duelo entre Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso pelo segundo lugar.

No entanto, Ben Spies se reabilitou na prova, a cinco voltas do fim, e passou a ameaçar Stoner. Com forte ritmo, o americano obteve a ultrapassagem quando faltavam três voltas para a bandeirada. Contudo, foi surpreendido por Stoner na linha de chegada e teve que se contentar com o segundo lugar no pódio.

A etapa de Valência marcou a despedida do veterano Loris Capirossi. Aos 38 anos, o italiano terminou a prova na nona colocação. Ele correu com o número 58 em sua moto, no lugar do tradicional 65, em homenagem a Simoncelli.

OUTROS CAMPEÕES

O espanhol Nicolás Terol faturou o título mundial das 125 cilindradas neste domingo ao chegar na segunda colocação da etapa de Valência. A prova foi vencida pelo compatriota Maverick Viñales. Na Moto2 (250 cilindradas), o alemão Stefan Bradl se sagrou campeão, mesmo sem completar a prova. Ele contou com a ausência do rival espanhol Marc Márquez, que ficou de fora por conta de problemas de visão, para assegurar o título.