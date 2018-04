Coma vence nas motos e recupera terreno no Rally Dakar

O espanhol Marc Coma, atual campeão das motos no Rally Dakar, mostrou recuperação impressionante nesta quinta-feira, durante a sexta etapa da competição. Ele completou os 418 km entre as cidades de Antofagasta e Iquique, no Chile, em 4h46min59s, superando em 10min34s o francês Cyril Despres, segundo colocado na etapa.

Veja também:

Webventure - acompanhe tudo sobre a disputa

Com a vitória, Coma voltou a se credenciar como candidato ao título. Na classificação geral, ele subiu do 19º para o quarto. Após seis de 14 etapas, a liderança continua com Despres, campeão do rali em 2005 e 2007.

O francês ainda carrega boa vantagem para os rivais. O segundo colocado é chileno Francisco Lopez Contardo, que tem se beneficiado por conhecer bem o terreno das competições, e está com 42min15s de desvantagem. O terceiro colocado é o português Helder Rodrigues, 44min05 do líder.

Coma busca o terceiro título no Dakar - venceu em 2006 e 2009 -, mas ainda precisa tirar 1h06min21s para Despres. O espanhol teve problemas mecânicos e também sofreu punição durante as primeiras etapas do evento.