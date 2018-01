Coma vence o Rali na categoria motos O espanhol Marc Coma (KTM) sagrou-se hoje campeão do Rali Dacar na categoria de motos, após disputar a 15ª e última etapa, com chegada no Lago Rosa do Senegal. Este trecho não foi cronometrado, em sinal de luto pelas duas crianças que morreram na sexta-feira e no sábado após ser atropelados por veículos participantes da prova. Coma é o segundo espanhol que ganha o Dacar nesta categoria motos, após a vitória em 2004 de Nani Roma, que agora compete em carros. Em segundo lugar terminouo francês Cyril Despres, ganhador no ano passado, e o italiano Giovanni Sala.