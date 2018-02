Começa a agitação para o GP Brasil O primeiro avião cargueiro trazendo o material das equipes da Fórmula 1 da Malásia para o Brasil deve desembarcar em Viracopos na quinta-feira. Por volta das 10h do dia seguinte as carretas começarão a chegar a Interlagos, local do GP. Sete Boeing 747 transportarão o equipamento das escuderias e material da televisão. Terceira etapa dos Mundiais de Pilotos e Construtores, o GP do Brasil de F-1 será disputado no próximo dia 6 de abril. O telemarketing oficial da prova (11-3328323) só tem ingressos para o setor G (R$ 218 para os três dias). Os demais estão esgotados. A LRC Promoções(11-62510988) ainda tem ingressos especiais para a corrida. Leia mais no Jornal da Tarde