Começa a prévia da corrida de Monza O GP da Itália de Fórmula 1 começa, a rigor, amanhã. As 10 equipes envolvidas na disputa do Mundial, embora tanto o piloto quanto o time campeão já sejam conhecidos, iniciam nesta terça-feira no autódromo de Monza quatro dias de testes. O GP da Itália é o próximo da temporada, dia 15, lá mesmo. "Teremos quatro dias para ajustar nosso carro. É bom a torcida saber que, embora vamos tentar de tudo para vencer de novo, a Williams já mostrou que nesse tipo de pista deverá ser um adversário difícil", afirmou Michael Schumacher. Além de ser uma prévia da corrida de Monza, os testes dão a largada também para o Mundial de 2003, já que pelo menos a Williams e a McLaren estarão verificando o comportamento de componentes de seus carros para o campeonato do ano que vem. Para amanhã e quarta a Ferrari escalou Michael Schumacher, enquanto quinta e sexta-feira será a vez de Rubens Barrichello. Na França, Paul Ricard, desde hoje o piloto de testes da Ferrari, Luca Badoer, trabalha em outro programa de treinamento. A Ferrari não quer perder o ritmo seguido de conquistas impressionantes. Hoje o presidente da empresa, Luca di Montezemolo, declarou a respeito da supremacia da equipe: "Por Deus, não me falem de Fórmula 1 chata, monótona, por causa da nossa vantagem. Desejamos continuar vencendo por muito tempo ainda." Jean Todt, diretor-esportivo, o homem que dita os rumos da Ferrari, comentou hoje, em Maranello, lembrar-se de outras eras da Fórmula 1, em que times de pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost e Niki Lauda dominavam as corridas. "Mas não me recordo de uma fase tão extraordinária da Ferrari como essa. Às vezes preciso me beliscar para acreditar que é verdade." Não há segredo para explicar tanto sucesso. "Estamos colhendo o que plantamos", disse Todt. O dirigente comentou que o que pode parecer tão fácil, como a vitória de Schumacher domingo no seu circuito preferido, Spa-Francorchamps, é na realidade difícil de se obter. "Perguntem a nossos adversários", propos. Ele encerrou sua análise com algo que nunca havia dito: "Criamos a melhor equipe do maior construtor de belos carros do mundo." Jornais do mundo inteiro deram destaque na sua edição de hoje à facilidade com que o alemão vai estabelecendo recordes, como o de domingo no GP da Bélgica, quando tornou-se o maior vencer de etapas em um mesmo campeonato: 10. A Gazzetta dello Sport traz em manchete na primeira página: "Imperial", enquanto o Tuttosport publica: "Os terrestres de joelhos diante do rei Schumi. Não há nada o que possa ser feito para vencê-lo." Até o pouco afável diretor-esportivo da Mercedes, Norbert Haug, jogou a toalha: "A associação Ferrari-Bridgestone é imbatível." Novos rumos - Não é de hoje que se fala em novos países no calendário da Fórmula 1. No fim de semana, Bernie Ecclestone colocou em xeque o futuro do GP da Bélgica. Os políticos belgas aprovaram uma lei que bane a publicidade de cigarro já em 2003, enquanto há um acordo na Europa para que ela acabe em 2006. Domingo o governador da região chamada Wallon, onde se acha a pista, garantiu a Ecclestone que encontrará uma saída, a fim de não comprometer o GP da Bélgica de 2003. De qualquer forma, existem já nações com programas em curso de construção de modernos autódromos, no padrão do edificado em Sepang, na Malásia, que criou outra referência de circuito para a Fórmula 1. O arquiteto alemão, Hermann Tilke, responsável pela obra na Malásia, tem várias encomendas. Dubai, Beirute, Moscou, Shangai e Istambul são cidades que já manifestaram não só desejo, mas até chamaram Bernie Ecclestone para ver de perto seus planos para receber uma etapa do Mundial. "A Europa deverá perder de duas a três corridas", já afirmou Ecclestone. Em todas elas as garantias são dos próprios governos, o que atesta a importância da iniciativa, aumentando assim suas chances de dar certo. Gerhard Berger, diretor da BMW, fornecedora de motor da Williams, disse em Spa: "A Fórmula 1 começou a entrar numa era de novos mercados. A Europa já está um pouco saturada."