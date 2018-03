Começa confuso o GP da Áustria O GP da Áustria de Fórmula 1 - a sexta etapa do Mundial de pilotos - começou há pouco de forma muita confusa. Por duas vezes, a largada teve de ser abortada, em ambas, por problemas no carro do brasileiro Cristiano da Matta (Toyota). Duas novas voltas de apresentação tiveram de ser dadas e, com isso, a prova começou com 16 minutos de atraso. A previsão do serviço de meteorologia era de chuva para a segunda metade da corrida, mas já chovia em parte do circuito quando a corrida começou. Michael Schumacher - que pela 54ª vez na carreira larga na pole-position - manteve a ponta. Rubinho, que largou em 5º, ganhou uma posição e Antônio Pizzonia ganhou duas e agora está em sexto. Cristiano da Matta é 16º. Fernando Alonso (Renault) e Mark Webber (Jaguar) largaram dos boxes. O GP da Áustria terá 71 voltas.