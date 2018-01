Começa GP Brasil; Rubinho fora O GP do Brasil de Fórmula 1 - a terceira etapa do Mundial - começou há pouco, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, com muitos problemas. O carro de Mika Hakkinen (McLaren) não conseguiu largar com problemas no motor e o safety car entrou na pista. Na relargada, Juan Pablo Montoya ultrapassou o líder Michael Schumacher e Rubens Barrichello bateu na traseira do carro de Ralf Schumacher (Williams); foi parar na grama e teve de abandonar a prova antes do final da primeira volta. Barrichello já havia levado um susto pouco antes do início da prova. O brasileiro teve problemas no motor do carro momentos antes da largada e só conseguiu sair dos boxes para o grid, no último minuto do tempo regulamentar.