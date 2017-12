Começa GP do Canadá; Rubinho roda Começou há instantes, o GP do Canadá, a oitava etapa do Mundial de Fórmula 1 e o piloto brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) foi bem na largada. Ganhou uma posição antes do final da primeira volta ao ultrapassar Jarno Trulli e, logo depois, passou David Coulthard (McLaren). Rubinho, que largou em 5º, subiu para a terceira posição, mas na quinta volta, acabou rodando na pista. Caiu, então para a 14ª colocação. O GP do Canadá - que terá 69 voltas - tem a liderança de Michael Schumacher (Ferrari). Ralf Schumacher é o segundo.