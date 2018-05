Começa na próxima quarta pré-venda de ingressos para o GP do Brasil

SÃO PAULO - Começa na próxima quarta-feira a pré-venda de ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2014, que será disputado entre os dias 7 a 9 de novembro em Interlagos. A corrida será a penúltima da temporada e as entradas poderão ser compradas por portadores do cartão Ourocard.

A pré-venda termina no dia 11 de maio e no dia seguinte os ingressos já começam a ser comercializados para o público em geral. Ao contrário de anos anteriores, o GP do Brasil não será mais o de encerramento do calendário, que agora será em Abu Dabi, no dia 23 de novembro.

Quem adquirir as entradas na pré-venda poderá parcelar as compras em até 12 vezes sem jutos. Para o setor B, localizado na reta dos boxes, os clientes terão 50% de desconto. Essa oportunidade, porém, será disponibilizada apenas para parte dos ingressos.

Preços do GP do Brasil de Fórmula 1 - sexta, sábado e domingo

Setor G R$525

Setor A R$695

Setor F R$1.350 (coberto)

Setor M R$1.450 (coberto)

Setor V R$1.990 (alimentação inclusa)

Setor B R$2.630 (alimentação inclusa)

Setor E R$2.720 (alimentação inclusa)

Área VIP

Orange Tree Club R$3.780

Speed Lounge R$6.950

Premium Paddock Club R$11.600