Começa o GP e a Williams surpreende As Williams foram o destaque na largada do GP da Áustria, no circuito A-1 Ring, ao garantir as primeiras posições na corrida. O colombiano Juan Pablo Montoya e o alemão Ralf Schumacher ultrapassaram o pole position Michael Schumacher, da Ferrari. O piloto brasileiro Rubens Barrichello manteve a quarta posição seguido de David Coulthard. Jarno Trulli, da Jordan, NIck Heidfeld, da Sauber, e Mika Hakkinen, da McLaren, não largaram em decorrência de problemas nos carros. Como Hakkinen teve dificuldades para sair da pista, o Safety Car entrou na pista e permaneceu no circuito até a terceira volta.