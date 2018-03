Começam os treinos da F-Truck em SP Os caminhões da Fórmula Truck começam a circular pelo Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira, às 14h e às 16h, nos treinos livres para a terceira prova da temporada, em São Paulo. A corrida acontece no domingo, com largada às 14 horas e transmissão ao vivo da RedeTV - o grid será definido no sábado, às 15h. Uma das equipes que estarão com força total em Interlagos é a RM Volkswagen, que trará caminhões novos para Renato Martins, Débora Rodrigues, Jonatas Borlenghi e Beto Napolitano. "Na Truck, a concorrência é muito forte. Temos de seguir nosso desenvolvimento e daí a aposta no novo caminhão já para esta etapa de São Paulo", explicou Renato Martins, que além de piloto é o dono da equipe. Sobre a prova, Beto Napolitano, que foi o vencedor da etapa da Caruaru, afirma: "A vitória em São Paulo é fundamental. Esta terceira etapa começa a definir os rumos da briga pelo título. Ou seja: um bom resultado em Interlagos é vital para as pretensões de nossa equipe." O promotor da categoria, Aurélio Batista Félix, anunciou na quinta-feira que a quarta etapa, que inauguraria o autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, mudou para Guaporé, no mesmo Estado. Mas a data foi mantida: 5 de junho. Segundo Aurélio, a preocupação com a segurança e o conforto do público falou mais alto na hora da decisão na vistoria. "Precisamos ter certeza de que todos os itens estejam de acordo com o que necessitamos, garantindo o melhor para pilotos e público. Não adianta fazer um evento em que vamos ter de trabalhar o dobro e sem a margem de segurança necessária", disse o promotor da Fórmula Truck. Os ingressos para a prova de domingo, em Interlagos, continuam à venda, ao preço de R$ 25,00. Os postos de venda podem ser encontrados no site www.formulatruck.com.br. São esperadas mais de 50 mil pessoas na corrida.